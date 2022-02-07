Дочь Меладзе и внучка Ющенко: кто из родственников известных людей участвовал в "Голосі"

Дочь Меладзе и внучка Ющенко: кто из родственников известных людей участвовал в "Голосі"

Кому-то удалось дойти до финала, а кто-то не попал в шоу.

Нередко дети известных шоуменов, артистов и политиков мечтают быть не менее успешными, чем родители.

В частности, дочь композитора Константина Меладзе в этом году пришла на "Голос країни", чтобы самой реализоваться творчески. Лия – не единственная звездная дочь, кто штурмовал вокальный проект. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, кто из детей знаменитостей участвовал в шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

Варвара Кошева

пресс-служба канала "1+1"

Дочь художественного руководителя "Вечернего Квартала" и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варвара – приходила на детскую версию шоу дважды. Так, впервые девочка попробовала свои силы в третьем сезоне, когда ей было 8 лет.

Варя исполнила хит Майли Сайрус Wrecking Ball и развернула кресло Потапа. Маленькая вокалистка дошла до этапа "бои".

В 2019 году Варвара вернулась на "Голос. Діти-5".

пресслужба каналу "1+1"

Девушка спела композицию Fall in Line Кристины Агилеры и к ней повернулись все четверо тренеров. Она выбрала своей наставницей Джамалу.

В том году 11-летняя вокалистка дошла до суперфинала, но уступила победу подопечной группы "Время и Стекло" Александру Зазарашвили из Грузии.

София Яценюк

пресслужба каналу "1+1"

Участницей второго сезона проекта "Голос. Діти" стала дочь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Тогда еще 10-летняя София спела на "слепых прослушиваниях" хит Sunny гурут Bonny M. Арсений и Терезия Яценюки поддерживали дочь за кулисами.

Впрочем, ни один из звездных наставников к ней не повернулся.

"У тебя альт. Это уникальный голос, низкий для женщины. Чтобы управлять таким голосом, нужно быть немного старше – он окрепнет и будет звучать гораздо глубже", – прокомментировала тогда Тина Кароль.

Мария Яремчук

ТСН.ua

Дочь легендарного артиста Назария Яремчука – Мария – приняла участие в "Голосі країни-2". На "слепые" она пришла с песней "Дорогой длинною".

Яремчук своим пением развернула кресло одного наставника – Александра Пономарева. В его команде девочка дошла до финала.

В 2014 году Мария представляла Украину на "Евровидении", где заняла 6 место.

Отметим, что в 2018 году знаменитость заявила, что завершает свою творческую карьеру. По словам Яремчук, она покинула сцену, поскольку испытывает панический страх перед ней.

Доменика Ющенко

instagram.com/goloskrainy_official

В прошлом году в проекте "Голос країни. Перезавантаження" приняла участие внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко. Доменика, семь лет мечтавшая об участии в шоу, спела известный на весь мир хит группы KAZKA – "Плакала".

Впрочем, к сожалению, ей не удалось развернуть ни одно тренерское кресло. Когда наставники узнали, кто для них пел – были ошеломлены. Звезды также отметили, что волнение сыграло злую шутку с Доменикой.

Лия Меладзе

пресс-служба канала "1+1"

В шоу "Голос країни-12" попробовала свои силы дочь композитора Константина Меладзе – Лия. 17-летняя девушка исполнила легендарную композицию Hallelujah.

На первых секундах свое кресло развернул Святослав Вакарчук. Также нажали на красные кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова и Потап. В результате Лия продолжает участие в шоу в команде Дорофеевой.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

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