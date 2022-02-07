Дочь Меладзе о том, как папа отреагировал на ее выступление в "Голосі країни": "Он плакал"

Дочь Меладзе о том, как папа отреагировал на ее выступление в "Голосі країни": "Он плакал"

Константин поддержал дочь.

Дочь популярного композитора Константина Меладзе – Лия – выступила в третьем эпизоде вокального шоу "Голос країни-12".

Папа перспективной певицы не поддерживал дочь за кулисами сцены "Голосу страны". Девушка сама запретила отцу приходить. Константин смотрел выступление дочери в эфире телеканала 1+1.

Папа поддержал перспективную певицу и сказал ей, что она со всем справилась.

"Он мне позвонил по телефону после эфира. Он плакал, когда смотрел. Он сказал, что это очень круто. Он сказал, что я молодец. Я зря беспокоилась", — рассказала Лия в шоу "Твій день".

Также девушка добавила, что папа не говорил никаких замечаний. Константин убежден, что Лия знает, где нужно было бы лучше спеть.

Напомним, в третьем эпизоде вокального шоу "Голос країни-12" выступила дочь популярного композитора Константина Меладзе – Лия. Девушка исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah – и развернула сразу четыре кресла.

В итоге Лия Меладзе продолжает участие в шоу в команде Нади Дорофеевой.

Лия Меладзе: почему пошла к DOROFEEVA и как отец отреагировал на выступление дочери

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 видео.

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