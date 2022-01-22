Дочь Меладзе об отношениях с мачехой Брежневой: "Общаюсь только с папой"

Дочь Меладзе об отношениях с мачехой Брежневой: "Общаюсь только с папой"

Также девушка рассказала, как часто она общается с папой.

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – попробует свои силы в 12 сезоне главного вокального шоу "Голос країни".

Во время презентации проекта журналисты сайта ТСН.ua пообщались с перспективной артисткой и поинтересовались, как часто она общается с известным отцом.

Дочь Константина Меладзе / пресс-служба канала "1+1"

Дочь Меладзе рассказала, что они постоянно звонят по телефону друг другу, переписываются в соцсетях. Когда Константин приезжает в Киев, то всегда находит время, чтобы уделить его Лие.

"Мы каждый день общаемся в соцсетях, звоним по телефону друг другу. Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Желательно, каждый вечер я к нему приезжаю", — поделилась Лия.

Впрочем, если с отцом у девушки теплые отношения, то, как призналась нам Лия, с Верой Брежневой, женой Константина Меладзе, все не очень хорошо.

Лия Меладзе / instagram.com/meladzeliya

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", – рассказала Лия.

Кстати, на вопрос, как часто девушка приезжает к папе в гости, дочь Меладзе дала двузначный ответ. Лия поделилась, что иногда бывают такие обстоятельства, по которым она не может провести время с папой.

"Иногда я остаюсь у него на выходных. Но бывает такое, что… У меня очень много дел, и я не успеваю к нему приезжать", — добавила Лия.

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