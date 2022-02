Дочь Меладзе очаровала кавером на хит 70-х

Лия Меладзе перепела Killing Me Softly With His Song.

Участница шоу "Голос країни-12", дочь композитора Константина Меладзе Лия активно готовится к следующему этапу проекта.

Девушка все свое свободное время посвящает пению. На днях на странице в Instagram артистка запостила видео, на котором поет хит 70-х Роберты Флэк Killing Me Softly With His Song.

В начале видео Лия обращается к Глебу Пархоменко, который попробует свои силы на "слепых прослушиваниях" в это воскресенье, 13 февраля. А в комментариях под своим постом отметила: "Как я однажды сказала, все мелизмы, которые я делаю, посвящены тебе". А развернутся ли тренеры шоу к Глебу, мы узнаем уже в это воскресенье в 21:00 на 1+1.

Тем временем, подписчики страницы начинающей певицы взорвались похвальными отзывами о ее голосе:

Мед! Очень хорошо

Это нереально красиво

Давайте студийки. Работаю под ваш голос – продуктивно выходит

Отметим, что в минувшее воскресенье Лия Меладзе пришла на "слепые прослушивания" шоу "Голос країни" и исполнила трек Hallelujah певца Leonard Cohen и сумела развернуть все четыре кресла. Впрочем, своей тренершей девушка выбрала DOROFEEVA.

Выступление Лии Меладзе настолько понравилось телезрителям, что менее чем за сутки видео с ее выступлением заняло первое место в трендах YouTube, набрав более 500 тысяч просмотров.

