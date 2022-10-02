Дочь Меладзе в эфире "Голосу країни-12" призналась, где находится и чем занимается

В новом выпуске "Голосу країни-12" дочь популярного композитора Константина Меладзе – Лия – рассказала, где находится.

Из-за войны девушка вынуждена была эвакуироваться из Украины. Лия сейчас находится за границей. Впрочем, она верит в ВСУ и надеется, что скоро сможет вернуться домой и восстанавливать Украину.

Сейчас девушка до сих пор находится за границей. Лия готовится к поступлению в иностранный вуз.

Лия Меладзе

"К сожалению, как и многим украинцам, мне пришлось уехать из страны, я уже готовлюсь к поступлению в иностранный вуз. Я надеюсь и верю, что скоро смогу вернуться домой. Я верю в наши ВСУ, я верю в то, что наша победа не за горами, что скоро мы будем все работать дома и делать все для того, чтобы Украина расцвела", — рассказала в эфире шоу Лия.

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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