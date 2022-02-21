Дочь Меладзе впервые рассказала об опухоли, которая была в бедре: "Родители мне не сказали диагноз"

Лию Меладзе пришлось оперировать в Германии.

Дочь композитора Константина Меладзе, участница "Голос країни-12 " Лия Меладзе впервые рассказала об операции, которую ей сделали в 2021 году.

В программе ЖВЛ 17-летняя девушка поделилась, что летом год назад ей вырезали опухоль в бедре.

"Хромала четыре года, и потом мой папа начал замечать. Он не понял вообще, почему я так хожу, вроде левой стороной постоянно опираюсь об пол. Меня клонит постоянно куда-то. Мне говорит: "Лия, иди на МРТ". Я говорю: "Хорошо", – вспомнила разговор с отцом девушка.

Лия Меладзе на "Голоса страны-12" / пресс-служба канала "1+1"

Родители решили скрыть результаты исследования от дочери. И заверили, что нужно просто вправить сустав. Правда, за границей.

"Мне говорят: "Через несколько недель мы едем в Германию на операцию". Я говорю: "Почему? Как?" – рассказала Лия Меладзе.

Бедро болело все больше, но все вокруг уверяли, что ничего серьезного нет. Правду девушка узнала уже на костылях во время реабилитации.

"Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком", — призналась девушка.

Оптимизма у девушки хоть отбавляй. После операции она написала первую авторскую песню. А потом решила испытать себя на "Голосі країни", где развернула все четыре кресла и пошла в команду DOROFEEVA.

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