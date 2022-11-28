Дочь Меладзе заговорила о своей болезни и рассекретила, на кого учится в США

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – сделала откровенное признание.

Девушка пожаловалась, что за границей ей сложно. В частности, потому, что в Украине сейчас идет война. Лия же, из-за событий последние полгода, лечится от тревожно-депрессивного расстройства.

"Мне тяжело из-за того, что у меня дома война, мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства. Мне тяжело, потому что это все выпало во время моих 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать свою жизнь". И да, я чувствую напряжение, потому что я человек молодой, еще не очень умный", — объяснила Лия.

Лия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Дочь Меладзе также рассказала, на кого будет учиться в Америке. Лия в будущем будет психотерапевтом. Свои знания девушка планирует привезти в Украину, чтобы помогать украинцам.

Я никогда не сравниваю свою боль с болью и страхом тех, кто сейчас в опасности. Я замечаю все свои привилегии в этой жизни, и я знаю, что эти привилегии я обязана использовать на пользу людей. Именно поэтому я сейчас здесь, в Америке и учусь на психотерапевта", — отметила девушка.

Фото: instagram.com/meladzeliya

Дочь Меладзе добавила, что в Америке она оставаться не планирует, а в ближайшем будущем хочет вернуться в Украину.

"Я люблю свою страну и своих людей, и скоро хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе", — отметила Лия.

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