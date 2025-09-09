ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
347
Время на прочтение
2 мин

Дочь мэра Днепра Филатова оказалась в эпицентре ужасных протестов в Катманду: "Отель подожгли"

Блогерша рассказала о приюте в местном монастыре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Екатерина Филатова в Катманду

Екатерина Филатова в Катманду

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, блогерша Екатерина, попала в опасную ситуацию во время отдыха в Непале. Ее поездка в Катманду неожиданно превратилась в настоящее испытание из-за массовых протестов, вспыхнувших в столице страны.

В своем Instagram девушка поделилась контентом, где показала реальную атмосферу в охваченном хаосом городе. По словам Екатерины, ее отель оказался под угрозой, ведь соседнее здание подожгли протестующие. В результате она была вынуждена оперативно реагировать на ситуацию, которую еще больше обостряло перекрытие дорог на выезд из города.

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

"Ситуация: государственный переворот. Катманду в огне, соседний с нами отель сожгли протестующие. Аэропорт закрыт, все дороги из города заблокированы", — эмоционально написала блогерша.

К счастью, дочь Филатова нашла приют в монастыре, который обычно закрыт для туристов. Местные монахи сделали исключение из правил и предоставили украинке и ее знакомым еду, крышу над головой и относительную безопасность.

"Что делать, когда в отеле опасно, на улицах тоже, аэропорт закрыт, дороги перекрыты? Правильно — просить укрытия в монастыре. Обычно сюда не пускают туристов, но сейчас эти замечательные люди дали нам все — приют, еду, безопасность", — добавила Екатерина.

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

Сторис Екатерины Филатовой

Массовые протесты в столице Непала: что известно

Серьезные беспорядки в Катманду начались из-за законопроекта о регулировании соцсетей. Власти заблокировали 26 популярных мессенджеров, что вызвало гнев тысяч граждан. Возмущенные демонстранты окружили парламент в Катманду. В ответ полиция открыла огонь, что привело к жертвам.

Ситуация достигла апогея, когда премьер-министр Хадга Прасад Оли объявил об отставке. Тем временем в СМИ появились трагические новости: жена экс-премьера погибла во время беспорядков в собственном доме. В городе продолжаются атаки на политических деятелей и их дома. Протестующие подожгли частную школу, а также совершили физическую расправу с некоторыми представителями власти.

Напомним, недавно Екатерина Филатова вышла замуж за избранника, которого не торопится рассекречивать публике.

Дата публикации
Количество просмотров
347
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie