Дочь мэра Днепра Филатова оказалась в эпицентре ужасных протестов в Катманду: "Отель подожгли"

Екатерина Филатова в Катманду

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова, блогерша Екатерина, попала в опасную ситуацию во время отдыха в Непале. Ее поездка в Катманду неожиданно превратилась в настоящее испытание из-за массовых протестов, вспыхнувших в столице страны.

В своем Instagram девушка поделилась контентом, где показала реальную атмосферу в охваченном хаосом городе. По словам Екатерины, ее отель оказался под угрозой, ведь соседнее здание подожгли протестующие. В результате она была вынуждена оперативно реагировать на ситуацию, которую еще больше обостряло перекрытие дорог на выезд из города.

"Ситуация: государственный переворот. Катманду в огне, соседний с нами отель сожгли протестующие. Аэропорт закрыт, все дороги из города заблокированы", — эмоционально написала блогерша.

К счастью, дочь Филатова нашла приют в монастыре, который обычно закрыт для туристов. Местные монахи сделали исключение из правил и предоставили украинке и ее знакомым еду, крышу над головой и относительную безопасность.

"Что делать, когда в отеле опасно, на улицах тоже, аэропорт закрыт, дороги перекрыты? Правильно — просить укрытия в монастыре. Обычно сюда не пускают туристов, но сейчас эти замечательные люди дали нам все — приют, еду, безопасность", — добавила Екатерина.

Массовые протесты в столице Непала: что известно

Серьезные беспорядки в Катманду начались из-за законопроекта о регулировании соцсетей. Власти заблокировали 26 популярных мессенджеров, что вызвало гнев тысяч граждан. Возмущенные демонстранты окружили парламент в Катманду. В ответ полиция открыла огонь, что привело к жертвам.

Ситуация достигла апогея, когда премьер-министр Хадга Прасад Оли объявил об отставке. Тем временем в СМИ появились трагические новости: жена экс-премьера погибла во время беспорядков в собственном доме. В городе продолжаются атаки на политических деятелей и их дома. Протестующие подожгли частную школу, а также совершили физическую расправу с некоторыми представителями власти.

Напомним, недавно Екатерина Филатова вышла замуж за избранника, которого не торопится рассекречивать публике.