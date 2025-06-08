ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3118
Время на прочтение
1 мин

Дочь мэра Днепра Филатова вышла замуж и показала фото со свадьбы

Екатерина Филатова официально замужем. Девушка уже похвасталась их с женихом обручальными кольцами.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Филатова

Екатерина Филатова

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова вышла замуж и поделилась несколькими фото со свадьбы.

Радостную новость Екатерина Филатова рассказала в Instagram-stories. Она поделилась несколькими красноречивыми фото. Один из снимков был сделан в авто, которое, судя по приборной панели, является раритетным. Екатерина и ее возлюбленный, которого зовут Виталием, демонстрировали обручальные кольца на безымянных пальцах.

"Навсегда начинается сейчас", - поделилась Екатерина.

Дочь Бориса Филатова вышла замуж

Дочь Бориса Филатова вышла замуж

Позже дочь мэра Днепра поделилась еще серией фотографий, которые были сделаны во время свадьбы на палароид. На снимках можно разглядеть, какой был образ у Екатерины. Филатова выбрала белое длинное довольно сдержанное платье со шлейфом и, конечно же, фату. А вот жениха на снимках не было видно.

Свадьба дочери Бориса Филатова

Свадьба дочери Бориса Филатова

Отметим, Екатерина Филатова своего избранника не торопится рассекречивать. Известно, что мужчину зовут Виталием. Парочка познакомилась на тренировках в спортивном клубе.

Напомним, недавно певица SLAVIA вышла замуж во второй раз. Артистка выбрала оригинальное "обручальное кольцо", над которым уже успела посмеяться.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
3118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie