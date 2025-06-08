Дочь мэра Днепра Филатова вышла замуж и показала фото со свадьбы

Екатерина Филатова

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Дочь мэра Днепра Бориса Филатова вышла замуж и поделилась несколькими фото со свадьбы.

Радостную новость Екатерина Филатова рассказала в Instagram-stories. Она поделилась несколькими красноречивыми фото. Один из снимков был сделан в авто, которое, судя по приборной панели, является раритетным. Екатерина и ее возлюбленный, которого зовут Виталием, демонстрировали обручальные кольца на безымянных пальцах.

"Навсегда начинается сейчас", - поделилась Екатерина.

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Дочь Бориса Филатова вышла замуж

Позже дочь мэра Днепра поделилась еще серией фотографий, которые были сделаны во время свадьбы на палароид. На снимках можно разглядеть, какой был образ у Екатерины. Филатова выбрала белое длинное довольно сдержанное платье со шлейфом и, конечно же, фату. А вот жениха на снимках не было видно.

Свадьба дочери Бориса Филатова

Отметим, Екатерина Филатова своего избранника не торопится рассекречивать. Известно, что мужчину зовут Виталием. Парочка познакомилась на тренировках в спортивном клубе.

Напомним, недавно певица SLAVIA вышла замуж во второй раз. Артистка выбрала оригинальное "обручальное кольцо", над которым уже успела посмеяться.