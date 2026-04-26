Дочь Могилевской в 14 лет нашла подработку: певица раскрыла детали

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала о первых заработках и увлечениях своей 14-летней дочери Мишель.

Артистка поделилась, что подросток уже начинает самостоятельно искать себя и пробовать различные роли. В частности, недавно Мишель работала в детском лагере, где была помощницей тренера. По словам звездной мамы, это не первая ее поездка — девушка уже несколько раз посещала лагерь, а теперь смогла попробовать себя и в ответственной роли.

Могилевская также отметила, что ее младшая дочь София, которой пять лет, не отстает от сестры и активно развивается. Обе девочки, говорит певица, постоянно учатся новому и постепенно определяются со своими интересами.

«Они продолжают учиться. А, например, старшая уже трижды ездила в лагерь и последний год она уже работала там помощником тренера. Поэтому они постоянно учатся чему-то, ищут профессии и себя», — рассказала звезда в интервью "Ближе к звездам".

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В то же время исполнительница признается: ее формат материнства отличается от классического. Из-за плотного графика она не всегда имеет возможность уделять детям много времени, однако компенсирует это иначе — организует для них возможности развития и привлекает помощников.

«Я не такая мама, которая пирожки лепит дома. Но я мама, которая организовывает команду из 12 человек, чтобы дети были лучшими. Но я и такая мама, с которой можно поехать кататься на скейте», — поделилась артистка.

Напомним, в конце 2023 года Наталья Могилевская сообщила, что усыновила двух сестер — Мишель и Софию, которых сейчас воспитывает вместе с мужем Валентином. Певица не показывает лица дочерей публично, впрочем иногда делится редкими семейными моментами.