Дочь Мозговой показала редкое фото со своей невестой и раскрыла, сколько лет они вместе

Елена Мозговая и ее дочь с невестой

Реклама

Старшая дочь украинского продюсера Елены Мозговой — Зоя — восхитила фото со своей невестой Юлией.

Так, дочь поделилась романтическим контентом по случаю праздника. 25 сентября пара отмечает годовщину отношений. Зоя в Instagram рассказала, что уже три года счастлива вместе с возлюбленной и показала общее фото. На снимке возлюбленные не скрывают своего счастья.

Реклама

«Три года вместе. Какое же приключение!» — написала дочь Мозговой.

Реклама

Зоя Мозговая с невестой Юлией / © instagram.com/matatatahakuna

Отметим, Зоя совершила каминг-аут еще в 2024 году и представила свою избранницу Юлию. В свою очередь, Елена Мозгова отреагировала одобрительно на такое заявление, а воспитывавший Зою Александр Пономарев хоть и назвал это «некомфортной» для него темой, но добавил, что «каждый выбирает свой путь».

Тем не менее, весной прошлого года дочь Мозговой обручилась с Юлией во время отдыха за границей. О партнерше Зое известно, что она училась в Харькове и владеет собственным делом. Также женщина воспитывает от предыдущих отношений двух дочерей-близнецов. Довольно много времени невесты проводят в поездках.

Напомним, в этот день свою годовщину брака также празднуют звездные супруги Усики. Александр и Екатерина поделились романтическими фото среди пальм, а боксер удивил новым цветом волос.

Новости партнеров