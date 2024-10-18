Дочь Мозговой показалась на отдыхе с избранницей и ее двумя детьми

Старшая дочь продюсерки Елены Мозговой – Зоя – после каминг-аута больше не скрывает свои отношения.

Так, в Instagram Зоя рассказала, что вместе с возлюбленной Юлией они отправились к кристально чистому морю в Албанию. Вместе с ними отдыхают и дети-близнецы Юлии от предыдущих отношений. 30-летняя дочь Мозговой показала, как они проводят время вместе.

Зоя Мозговая с избранницей Юлией и ее детьми / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Избранница Зои Мозговой / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с избранницей Юлией и ее дочерью / Фото: instagram.com/matatatahakuna

В частности, семейство арендовало яхту и осмотрело местные живописные виды. Среди моря Зоя и Юлия с детьми сделали несколько общих фото. На изображении родные люди предстают в рубашках и солнцезащитных очках. Кроме того, пара отдельно позировала в купальниках на побережье. И поделились фото, как они плавают и забавляются с детьми в бухте недалеко от отеля.

Зоя Мозговая с избранницей Юлией / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с избранницей Юлией / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с избранницей Юлией / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с детьми избранницы Юлии / Фото: instagram.com/matatatahakuna

К слову, Зоя не стала подписывать кадры, а только оставила эмоджи в форме белого сердечка.

Напомним, Зоя Мозговая раскрыла подробности своей личной жизни в июле этого года. Дочь продюсерки сделала каминг-аут и откровенно поделилась признанием, что любит девушку по имени Юлия. Из Сети стало известно, что избранница Зои – бизнесвумен, которая воспитывает двух дочерей.

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