Дочь Назария Яремчука на архивном фото показала, каким ее отец был в молодости

Артистка по случаю важной даты почтила память папы.
Украинская певица Мария Яремчук показала архивное фото ее легендарного отца Назария Яремчука, где он был изображен молодым.
Снимком артистка поделилась неспроста. Дело в том, что 30 ноября для семьи Яремчуков важна дата. Именно в этот день Назарий Яремчук праздновал бы день рождения. Артисту могло бы исполниться 73 года. Мария почтила память легендарного отца.
В частности, в Instagram-stories артистка опубликовала черно-белое фото папы, сделанное, когда он был молодым. Также исполнительница лаконично подписала кадр: "Папе 73 года".
Отметим, что Назарий Яремчук умер 30 июня 1995 года. Жизнь легендарного артиста забрал рак. Похоронили певца в Черновцах на центральном кладбище. В этом году дочь музыканта – Мария – представила документальный фильм об отце, который получил название "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
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