Дочь Назария Яремчука на архивном фото показала, каким ее отец был в молодости

Украинская певица Мария Яремчук показала архивное фото ее легендарного отца Назария Яремчука, где он был изображен молодым.

Снимком артистка поделилась неспроста. Дело в том, что 30 ноября для семьи Яремчуков важна дата. Именно в этот день Назарий Яремчук праздновал бы день рождения. Артисту могло бы исполниться 73 года. Мария почтила память легендарного отца.

В частности, в Instagram-stories артистка опубликовала черно-белое фото папы, сделанное, когда он был молодым. Также исполнительница лаконично подписала кадр: "Папе 73 года".

Назарий Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Отметим, что Назарий Яремчук умер 30 июня 1995 года. Жизнь легендарного артиста забрал рак. Похоронили певца в Черновцах на центральном кладбище. В этом году дочь музыканта – Мария – представила документальный фильм об отце, который получил название "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

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