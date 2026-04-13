Дочь Нины Матвиенко раскрыла правду о раке звезды и чем утоляла боль после смерти: "Боролась жить"

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о смертельной болезни мамы Нины Митрофановны.

К сожалению, артистки не стало в 2023 году осенью. Нина Матвиенко не смогла побороть рак четвертой стадии. По словам ее дочери Тони, тогда врачи сразу серьезно обеспокоились состоянием здоровья звезды и не давали утешительных прогнозов. И все это из-за того, что до того Нина Митрофановна предпочитала народную медицину и затягивала с регулярными проверками.

«Она начала кричать и это показала физически. Это уже я была в Украине, приехала в марте 2023 года. А ей стало плохо в августе. И я думала, как хорошо, что я вернулась и побыла с мамой. Врачи говорили, что поздно, все уже, четвертая стадия и где мы были. Поэтому я хочу говорить, чтобы все ходили проверялись и не занимались самолечением», — рассказала Тоня в интервью Алине Доротюк.

Но после осознания неотвратимости ситуации, дочь Нины Матвиенко взялась заботиться о ее состоянии в последние месяцы жизни. В частности, прислушивалась к ее желаниям и воплощала их. Уже в больнице, говорит Тоня, ее мама не могла находиться долго в одиночестве. Поэтому семья поддерживала ее прогулками, встречами и давала отвлекаться гаджетами.

«Я в хорошем настроении приезжала, не показывая, что есть такая угроза ее жизни. Все, что она хотела, мы привозили: кремы, парикмахера привезли, пижамку… Все такое девчачье. Видела, что ее пугают мысли, когда она наедине. Заботилась, чтобы она могла кому-то позвонить, что-то посмотреть. Осенью уже можно было ее вывезти на кресле колесном в парк. Но кучу гостей тоже не было, потому что она стеснялась, что плохо выглядит. Потому что она верила, что она вылечится. Сначала не говорили о диагнозе, но она догадалась», — честно призналась певица.

Трагедия сильно ударила по Тоне Матвиенко. Исполнительница делится, что тогда утоляла свою боль алкоголем. Выйти из того состояния ей помогла работа. И все же, по словам певицы, мамины советы и поддержка будто преследовали ее и приказывали продолжать петь. В итоге дочь звезды прислушалась и сейчас покоряет своими хитами поклонников.

«После потери мамы я пила много алкоголя. Тогда я работала преподавателем и мне через две недели после похорон позвонили и сказали, что у студентов экзамены. И работа меня спасла, занимала себя вещами. Боролась жить. И еще тогда мама со мной разговаривала и я слышала ее голос, комментарии. Говорила, что после ее смерти я буду петь и не упусти этот шанс. К психологу принципиально не пошла. Я понимала, что мне нужно время», — пояснила Тоня.

