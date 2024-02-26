Дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с 42-летием и показала их архивные фото

Украинская ведущая Ольга Фреймут 25 февраля отмечала день рождения. Знаменитости исполнилось 42 года.

С праздником Фреймут нежно поздравила ее старшая дочь Злата Митчелл. 18-летняя блогерша адресовала маме теплые и приятные слова с поздравлениями.

Ольга Фреймут с дочерью / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"С днем рождения, лучшая мама в мире! Творческая сила, внутреннее влияние, культурная икона, что бы мы без тебя делали?" – обратилась к маме Злата Митчелл.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Кроме того, дочь Ольги Фреймут опубликовала их архивные фото. Снимки были сделаны много лет назад, когда Злата была совсем маленькой. В частности, дочь ведущей показала, как они вместе ходили на светские мероприятия и проводили время вдвоем.

Ольга Фреймут с дочерью / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, недавно в семье блогерши Александры Шульгиной был праздник. Муж-американец знаменитости праздновал день рождения. Шульгина нежно поздравила возлюбленного с 44-летием и показала, как они отрывались на вечеринке в стиле Барби.

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