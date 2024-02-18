Дочь Ольги Фреймут показала, как в элитном голливудском клубе 18-летие отпраздновала

Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – показалась вместе со своим бойфрендом в элитном ночном клубе в сердце Голливуда.

Так, 17 февраля Злата отметила день рождения. Ей исполнилось 18 лет. По этой причине девушка организовала вечеринку, куда пригласила не только парня, но и друзей. На своей странице в Instagram Митчелл показала, как в элитном районе Лос-Анджелеса она развлекается в кругу ближайших. В частности, в ночном клубе компания танцевала и пила коктейли по случаю праздника.

Злата Митчелл отметила 18-летие / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Митчелл отметила 18-летие / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

"Мои любимые", - подписала кадры дочь Фреймут.

Кроме того, именинница засветила своего бойфренда Оскара. Он вместе с ее друзьями танцевал, а затем Злата сделала отдельное фото избранника уже на балконе.

Злата Митчелл отметила 18-летие / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Митчелл отметила 18-летие / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Отметим, девушка проживает и учится в США. Хотя иногда путешествует по другим странам мира и даже приезжает на родину в Украину.

Напомним, на день рождения Златы ее тоже поздравила звездная мама, ведущая Ольга Фреймут. Знаменитость опубликовала архивное фото с дочерью, где она еще маленькая, и адресовала ей теплые поздравительные слова.

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