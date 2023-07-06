Дочь Ольги Фреймут показала редкие фото с мамой и подросшими братом и сестрой

Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась редкими фото со своей родней.

Злата, которая живет и учится в США, прилетела к маме в Лондон, чтобы провести вместе время. В сторис своей страницы в Instagram 17-летняя Злата разместила фотографии, на которых изображена ее звездная мама Ольга Фреймут с младшими братом Валерием и сестричкой девушки Евдокией.

Ольга Фреймут с дочерью и сыном / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Также Злата поделилась своим смешным фото на фоне знаменитой лондонской телефонной красной будки.

Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, недавно дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась, чем она занимается в США, где живет и учится. Так, 17-летняя девушка призналась, что она также работает в Соединенных Штатах и поделилась, кем.

Отметим, что Злата Митчелл – дочь Ольги Фреймут от ее предыдущих отношений с британцем по имени Нил. В 2016 году стало известно о союзе Фреймут с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко. От него у нее есть дочь Евдокия и сын Валерий.

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