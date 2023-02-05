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Дочь Ольги Фреймут в обтягивающем платье с глубоким декольте устроила зажигательные танцы с парнем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1153
Время на прочтение
1 мин
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Дочь Ольги Фреймут в обтягивающем платье с глубоким декольте устроила зажигательные танцы с парнем

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя Злата показала, как развлекается.

Дочь ведущей Ольги ФреймутЗлата Митчелл – показала, как проходит ее досуг.

Соответствующим видео Злата Митчелл поделилась в Instagram-stories.

В частности, молодая девушка показала, как оторвалась на вечеринке. Для праздничного события Злата выбрала черное длинное обтягивающее платье, у которого было смелое и глубокое декольте. Похоже, Злата любит дерзкий наряд и охотно демонстрирует свою эффектную фигуру. Тем временем свои длинные волосы Митчелл распустила.

Злата Митчелл на вечеринке / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Митчелл на вечеринке / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Также дочь Фреймут однозначно любит активный образ жизни. Ведь на вечеринке Злата просто не на шутку отрывалась, устроив зажигательные танцы в компании парня, который был одет в костюм.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут делилась редкими кадрами своей младшей дочери. Знаменитость публиковала видео, где Евдокия в праздничном платье поет рождественскую песню.

Отметим, что старшая дочь Фреймут живет в США. Тем временем сама ведущая с двумя младшими детьми живет в Великобритании, где работает в местном издании и рассказывает о войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1153
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