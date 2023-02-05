Дочь Ольги Фреймут в обтягивающем платье с глубоким декольте устроила зажигательные танцы с парнем

16-летняя Злата показала, как развлекается.
Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – показала, как проходит ее досуг.
Соответствующим видео Злата Митчелл поделилась в Instagram-stories.
В частности, молодая девушка показала, как оторвалась на вечеринке. Для праздничного события Злата выбрала черное длинное обтягивающее платье, у которого было смелое и глубокое декольте. Похоже, Злата любит дерзкий наряд и охотно демонстрирует свою эффектную фигуру. Тем временем свои длинные волосы Митчелл распустила.
Также дочь Фреймут однозначно любит активный образ жизни. Ведь на вечеринке Злата просто не на шутку отрывалась, устроив зажигательные танцы в компании парня, который был одет в костюм.
Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут делилась редкими кадрами своей младшей дочери. Знаменитость публиковала видео, где Евдокия в праздничном платье поет рождественскую песню.
Отметим, что старшая дочь Фреймут живет в США. Тем временем сама ведущая с двумя младшими детьми живет в Великобритании, где работает в местном издании и рассказывает о войне в Украине.
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