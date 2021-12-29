Дочь Ольги Сумской кардинально сменила прическу и шокировала свою маму

Звезда была озадачена экспериментом Тони.
Дочь звездной экс-четы украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного – Антонина – решила новый год начать с нового имиджа.
Актриса, живущая и работающая в России, прибегла к экспериментам с прической и отрезала волосы. Паперная сделала стильную короткую прическу, а свое перевоплощение показала фанатам на странице в Instagram. Тоня запостила видео, где показала процесс и результат.
Похоже, звездная мама актрисы узнала об экспериментах Тони из Сети и была ошеломлена: "Аааааа! Доцяяяяя".
А вот мнения пользователей о стрижке разделились:
- Жаль волосы! Вам идет, но с длинным гораздо лучше
- Очень стильно, молодо, эффектно
- Годы себе добавили короткой стрижкой, с длинными лучше
- Крутая стрижка, вам очень идет! Такая эффектная красавица
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