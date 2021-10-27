Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем, российским актером

Пара посетила одну из светских вечеринок.

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, живущая и работающая в России, поделилась редким фото со своим мужем.

На странице в Instagram счастливая и влюбленная Тоня запостила снимок, на котором вместе с избранником, российским актером Владимиром Ягличем позируют на вечерней улице.

Тоня Паперная и Владимир Яглич / instagram.com/tony__pepper

"Поймать этого мужчину для фото… ну вы поняли", – подписала кадр артистка.

Судя по сторис Паперной, снимок был сделан после вечеринки, на которой пришлось побывать Тоне и Владимиру. Кстати, на мероприятии собралось немало российских звезд – Филипп Киркоров, Михаил Галустян, а также выступала группа родом из Украины Artik & Asti.

Тоня Паперная и Владимир Яглич / instagram.com/tony__pepper

Отметим, что о романе Тони Паперной и Владимира Яглича стало известно в 2015 году. В июле 2017-го у влюбленных родилась дочь Ева, в апреле 2020-го пара стала родителями второй раз – у них родился сын Даниил.

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