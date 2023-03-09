Дочь Ольги Сумской с мужем и их ребенком посетили светское мероприятие в Москве

Дочь актрисы Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, проживающая в Москве, на днях посетила светское мероприятие в российской столице.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал муж Паперной, российский актер Владимир Яглыч. Он запостил в фотоблоге снимок с допремьерного показа анимационной ленты "Царевны и Таинственная гостья".

Вместе с Паперной и Яглычем на фотографии изображена их дочь, 5-летняя Ева.

Антонина Паперна и Владимир Яглыч на мероприятии в Москве / Фото: instagram.com/yaglych

Отметим, что месяц назад Ольга Сумская, говоря о дочери и внуках в России, расплакалась. Артистка призналась, что для нее это очень болезненная тема и ее "страшная материнская боль". Сумская подчеркнула, что общается с внуками, которых не видела год, очень сдержанно, ведь в россии телефоны прослушиваются.

Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения Антонина Паперная находилась в россии. Там она встретила своего мужа и отца двух своих детей, российского актера Владимира Яглыча. Но когда россия полномасштбано вторглась на территорию Украины, Паперная с семьей осталась в Москве. Также артистка молчит о войне в Украине и ни разу не высказала свою позицию.

Тоня Паперная с мужем Владимиром Яглычем / Фото: Instagram Ольги Сумской

В защиту дочери Ольга Сумская отмечала, что Тоня не может высказать свою позицию относительно полномасштабного вторжения, потому что в России за это ее будут ожидать серьезные последствия. А по поводу того, что Паперная не уехала из страны-террористки, Сумская отметила, что у дочери не было возможности это сделать.

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