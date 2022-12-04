Дочь Ольги Сумской в комбинезоне и рубашке устроила дерзкий фотосет

Дочь звездных актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка – Анна – поделилась новым контентом.

В своем фотоблоге девушка опубликовала фото, сделанные во время импровизированного фотосета. На снимках Анна позирует в дерзком образе – белой рубашке, черном платье-комбинезоне и гетрах. Свои черные волосы дочь Сумской собрала, а образ дополнила очками. Вполне возможно, что Анна решила перевоплотиться в главную героиню нашумевшего сериала "Уэнздей", ведь образ был похож.

Анна Сумская / Фото: instagram.com/gandzyazen

Кстати, актриса Ольга Сумская прокомментировала новый пост своей дочери. Знаменитость отметила, что узнает локацию.

"Знакомые аудитории… Дверь и линолеум не изменились за 35 лет…", — отметила актриса.

Анна Сумская / Фото: instagram.com/gandzyazen

По всей вероятности, Сумская имела в виду, что дочь фотографировалась в стенах театрального института им. Карпенко-Карого. Там учится Анна, а 35 лет назад студенткой заведения была Ольга Вячеславовна.

Читайте также: