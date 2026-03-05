Дочь Ольги Сумской высказалась о сестре Паперной, которая живет в России: "Очень больно"

Ольга Сумская с дочерьми / © Viva

Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской высказалась о родной сестре, которая живет в России.

Антонина Паперная еще до полномасштабной войны в Украине поселилась в РФ, где и осталась жить. Анна Борисюк в интервью Oboz.ua говорит, что они уже давно не виделись. Семейство общается через видеосвязь. Однако Анна признается, что это дается довольно тяжело, ведь все же хочется встретиться с сестрой и племянниками. Дочь Ольги Сумской добавляет, что старшая сестра для нее очень важный человек, которого она может назвать "второй мамой".

"Мы очень давно не виделись - еще с начала полномасштабного вторжения. Племянникам сейчас восемь и пять лет, и очень больно наблюдать за ними только через видео, видеть, как быстро они взрослеют. Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше", - говорит Анна.

Ольга Сумская с дочерьми / © Держприкордонслужба

Младшая дочь Ольги Сумской надеется, что еще когда-то представится возможность встретиться с Антониной, просто побыть вместе и разделить общие моменты. Как отметила Анна, семья для нее очень важна.

"Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии - гораздо проще вживую. Я надеюсь, что когда-то мы позволим себе поверить в большее - во встречи, в совместные моменты, в простую возможность быть вместе. Знаю, что не прощу себе, если этого не произойдет. Я не завожу много друзей вне семьи. Мои друзья - это моя семья", - подытожила Анна.

Напомним, недавно младшая дочь Ольги Сумской рассекретила свои первые отношения. Более того, Анна Борисюк уже даже съехалась с бойфрендом.