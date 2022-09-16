Дочь Ольги Сумской засветила обнаженную грудь на черно-белых фото

Так, дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая продолжает жить и работать в России, запостила у себя в Instagram довольно пикантные кадры.

Артистка в фотоблоге разместила серию черно-белых снимков, на которых позирует топлесс. Тоня млосно смотрит в камеру, а обнаженную грудь прикрывает руками. Что именно артистка хотела сказать этими кадрами – непонятно, фото она оставила без подписи.

Тоня Паперно / Фото: instagram.com/tony__pepper

Также Паперная ограничила возможность комментировать эти фотографии определенным своим подписчикам, в то же время другие могут оставлять реакции. И все они положительные – смайлики в виде огоньков и сердечек.

Тоня Паперно / Фото: instagram.com/tony__pepper

Тоня Паперно / Фото: instagram.com/tony__pepper

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Тоня Паперная не уехала из России и продолжила жить в Москве. Кроме того, Паперная все это время молчит о войне в Украине.

В то время звездная мама артистки Ольга Сумская ранее говорила, что ее старшая дочь взволнована событиями, происходящими в Украине. По словам актрисы, Тоня даже не смогла приехать на похороны бабушки. А войну Паперная не комментирует, потому что, по словам Сумской, она не может этого сделать, поскольку в РФ "другое информационное поле, оно страшное".

Отметим, что Тоня Паперная проживает в РФ вместе со своим бойфрендом, российским актером Владимиром Ягличем. С ним она воспитывает двоих детей.

Читайте также: