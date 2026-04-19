Дочь Оли Поляковой нежно прижалась к мужу-американцу на новом фото и умилила фанов
Маша Полякова поделилась редким семейным кадром и показала, как выглядит ее новая жизнь.
Дочь Оли Поляковой, 21-летняя Маша Полякова, показала редкое фото с мужем-американцем Эденом Пассарелли и заинтриговала подписчиков семейной атмосферой.
Кадр получился максимально камерным и теплым. Маша держит на руках собаку. Она нежно прижимается к любимому. Эден обнимает ее сзади. Все это — на фоне цветущих деревьев, которые добавляют сцене почти кинематографического весеннего настроения.
«Семейное фото», — лаконично подписала снимок Маша.
Но именно эта сдержанность и сработала — подписчики сразу начали активно обсуждать увиденное. Кому-то бросилась в глаза естественность пары. Другие обратили внимание на то, как быстро дочь певицы вошла в новый этап жизни. И хотя подробностей Маша не раскрывает, фото говорит больше любых слов.
Маша нечасто делится личным, поэтому каждая такая публикация вызывает резонанс. Особенно, когда речь идет о ее отношениях и новой семье.
Отметим, сначала дочь Оли Поляковой привлекла внимание новостью о своих отношениях с иностранцем. Впоследствии стало известно об их браке. С тех пор Маша осторожно открывает личную жизнь, но каждый раз метко подогревая интерес аудитории.
Напомним, недавно Оля Полякова высмеяла скандальный «базар» мужа Вадима в новой песне.