Дочь Оли Поляковой ошеломила, сколько зарабатывает на картах Таро: "Может быть 6 клиентов в день"

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, которая ранее впервые показала бойфренда, рассказала о своем заработке и удивила суммой, которую зарабатывает благодаря картам Таро.

У блогерши и исполнительницы Маши Поляковой есть свой доход. Девушка зарабатывает средства благодаря рекламе, правда, пока что заказы нестабильны. Немалый заработок Маша получает благодаря картам Таро. Блогерша говорит, что делает расклады клиентам в режиме онлайн. Этот заработок у Маши тоже нестабильный. В хорошие дни у Поляковой-младшей бывает по 5-6 клиентов, каждый из которых платит ей около 1500 гривен. Больше всего в месяц благодаря картам Таро исполнительница зарабатывала ориентировочно 30-50 тысяч гривен.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я зарабатываю на рекламе, также это расклады Таро. Один вопрос стоит 150 гривен, но обычно люди берут расклады до 1500 гривен. В хорошие месяцы это может быть 5-6 клиентов в день. Я делаю расклады онлайн. Я не могу это каждый день делать... Прикол в том, что я очень редко энергетически хочу это делать, я очень устаю в университете, у меня, честно говоря, нет сил этим заниматься на данный момент. Но в хорошие месяцы это может получиться до 30-50 тысяч гривен в месяц", — призналась Маша в интервью Славе Демину.

Блогерша также откровенно рассказала, что тратит она на себя немало, даже больше, чем зарабатывает. Однако финансово девушке помогает 23-летний возлюбленный Никита, который работает в сфере IT. Обычно в месяц Маша тратит около тысячи долларов.

Маша Полякова с бойфрендом Никитой / Фото: скриншот с видео

"Трачу на себя я очень много. Трачу я на себя больше, чем зарабатываю. Я в Киеве себе ни в чем не отказываю, мне помогает в этом парень, он меня обеспечивает. На месяц на жизнь в Киеве мне нужно иметь тысячу долларов, но я здесь шикую", — поделилась блогерша.

Напомним, недавно Маша Полякова откровенно рассказала о своем первом интимном опыте. Также девушка удивила, как отомстила бывшему за то, что он обидел ее.

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