Дочь Оли Поляковой похвасталась роскошным сюрпризом от мужа-иностранца по случаю ее 21-летия
Маша Полякова празднует день рождения.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой похвасталась, какой сюрприз ей подготовил муж-иностранец по случаю 21-летия.
Блогерша Маша Полякова 2 марта празднует день рождения. Девушке исполняется уже 21 год. Свой день рождения Маша встречает в США, где живет и учится. Муж блогерши один из первых поздравил ее с важной датой.
Эден Пассарелли тщательно подготовился ко дню рождения Маши. Он удивлял жену оригинальным сюрпризом. Пока блогерша спала, ее муж украсил комнату цветами, воздушными шариками, лентами, гирляндой и надписью Happy Birthday, что в переводе "С днем рождения". Когда Маша проснулась, то была приятно удивлена.
"Ну, что, дорогие! Вот так меня встречает утро. Мне здесь все так красиво украсили. Будем смотреть, что дальше", - делится блогерша.
Однако на этом сюрпризы не закончились. Очевидно, Машу еще ждет приятный подарок и уютное празднование. Однако блогерша отметила, что уже потом будет делиться подробностями.
