Дочь Оли Поляковой похвасталась роскошным сюрпризом от мужа-иностранца по случаю ее 21-летия

Маша Полякова празднует день рождения.

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой похвасталась, какой сюрприз ей подготовил муж-иностранец по случаю 21-летия.

Блогерша Маша Полякова 2 марта празднует день рождения. Девушке исполняется уже 21 год. Свой день рождения Маша встречает в США, где живет и учится. Муж блогерши один из первых поздравил ее с важной датой.

Эден Пассарелли тщательно подготовился ко дню рождения Маши. Он удивлял жену оригинальным сюрпризом. Пока блогерша спала, ее муж украсил комнату цветами, воздушными шариками, лентами, гирляндой и надписью Happy Birthday, что в переводе "С днем рождения". Когда Маша проснулась, то была приятно удивлена.

"Ну, что, дорогие! Вот так меня встречает утро. Мне здесь все так красиво украсили. Будем смотреть, что дальше", - делится блогерша.

Пост Маши Поляковой

Пост Маши Поляковой

Однако на этом сюрпризы не закончились. Очевидно, Машу еще ждет приятный подарок и уютное празднование. Однако блогерша отметила, что уже потом будет делиться подробностями.

Напомним, 2 марта день рождения также празднует дочь актрисы Ольги Сумской. Артистка поздравила Анну с 24-летием и показала, как та повзрослела.

