Дочь Оли Поляковой показала, как поздравляла младшую сестренку с 11-летием в Великобритании

Дочери украинской певицы Оли Поляковой Маша и Алиса сейчас находятся вдали от родной Украины – девочки учатся в Великобритании.

А в среду, 5 октября, младшая дочь певицы и тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой Алиса отпраздновала день рождения.

Девочке исполнилось 11 лет. Звездная мама, которая находится в Украине, поздравила дочь в Сети, а вот старшая сестра Алисы Маша подготовила девочке сюрприз.

Как рассказала Маша Полякова в Instagram, она презентовала Алисе "частицу дома":

"У моей младшей сестренки день рождения. Она мой маленький лучик счастья. Очень сильно ее люблю. У нее на день рождения было всего одно желание, – вернуться домой в свою независимую Украину. К сожалению, я ей этого подарить не смогла, но смогла хотя бы бы привезти частицу дома. Так что с днем рождения тебя, моя бусинка", — написала Маша в фотоблоге и запостила несколько фотографий с сестренкой.

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Напомним, ранее певица Оля Полякова показала, в каких условиях ее дочь Маша будет жить в Великобритании.

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