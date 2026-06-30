Дочь Оли Поляковой показала отца на пляже без фирменной шапки и поздравила его с важным праздником

Маша Полякова с отцом

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала папу, бизнесмена Вадима Буряковского, на пляже без фирменной шапки и поздравила его с важным праздником.

У мужа артистки был день рождения. Его старшая дочь Маша решила адресовать отцу публичные поздравления. Она опубликовала в Instagram их общие фотографии, на которые были сделаны на пляже. На кадрах Вадима Буряковского можно заметить в необычном образе — без фирменной шапки, которую он постоянно одевает.

Маша Полякова с отцом

Кроме того, Маша адресовала отцу трогательные слова. Дочь Поляковой и Буряковского подчеркнула, что ей очень повезло с папой, ведь он показывает замечательный пример семьи и благодаря ему она знает, какой должна быть любовь, забота и поддержка. По словам Маши, она очень благодарна отцу за все, что он для нее делает. В его день рождения дочь желает, чтобы папа был счастлив.

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«Говорят, что папа — это первый мужчина, показывающий дочери, какой должна быть настоящая любовь, забота и поддержка. Мне повезло, потому что именно такой отец у меня есть. Спасибо за все, что ты для меня сделал и продолжаешь делать. За всякую возможность, за веру в меня даже тогда, когда я сама сомневалась. С днем рожденья! Пусть жизнь дарит тебе столько же счастья, сколько ты подарил мне. Люблю тебя безгранично», — поздравила папу Маша.

Маша Полякова с отцом

Напомним, недавно Оля Полякова впервые за длительное время показала свою 63-летнюю маму. Артистка растрогала фото с их долгожданной встречи.

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