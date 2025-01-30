Дочь Оли Поляковой показала свой университет в США и пожаловалась на проблемы со здоровьем

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала свой университет в США и пожаловалась, что заболела за границей.

Блогерша Маша получает образование в университете Беркли. Дочь артистки уже как две недели посещает обучение. Правда, с Машей уже успел произойти неприятный инцидент. В частности, девушка заболела. Впрочем, отдыхать дома она не может. Дело в том, что пропускать лекции нельзя. Поэтому, несмотря на болезнь, Полякова ходит на учебу.

Кстати, Маша даже смогла немного показать свой университет, а точнее столовую. Также девушка засветила, какой обед доступен студентам в американском учебном заведении.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Ну, что? Заболеть на вторую неделю учебы… Кстати, так выглядит наша столовая. Сегодня у меня на обед паста "Болоньезе", салатик и, надеюсь, какой-то борщик, но это не он. Кстати, здесь нельзя пропускать уроки, так что даже все больные ходят на учебу", - поделилась блогерша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, как только Маша Полякова приехала в Бостон, с ней случился неприятный конфуз. Блогерша является активно пользовательницей TikTok, однако в США его на определенный период блокировали. Девушка жаловалась, что не может открыть приложение.

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