Дочь Оли Поляковой показала свой вид после ДТП на фото: у Маши перелом носа и глазницы

Оля Полякова и ее дочь Маша

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Дочь Оли Поляковой — Маша — рассказала о травмах, которые получила во время ночной аварии, и показала их на фото. Певица в свою очередь сообщила, как чувствует себя ее семья после ДТП.

Резонансная авария, в которую Оля Полякова попала вместе с дочерью, оказалась более серьезной, чем могло показаться сначала. После инцидента Маша оказалась под наблюдением врачей, а потом сама рассказала подписчикам о полученных повреждениях.

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Маша Полякова после ДТП

Маша Полякова после ДТП

Дочь певицы в фотоблоге продемонстрировала, что после удара ее нос несколько изменил форму, как и травмировался глаз. Также Маша напугала большим синяком на руке. 21-летняя девушка уже рассказала о своем состоянии.

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«Несколько минус ровный нос. Вы знали, что у глаза может быть контузия? Я тоже нет. Но у меня она есть. Перелом носа и немного глазницы, а так все хорошо», — сообщила Маша.

Несмотря на травмы, дочь Поляковой пытается сохранять позитивный настрой. Теперь за ее состоянием следят медики.

Маша Полякова после ДТП

Маша Полякова после ДТП

В своем фотоблоге Оля Полякова также успокаивала поклонников и отметила, что в целом с ней все хорошо. В то же время певица подтвердила, что ее дочь получила значительные травмы. В настоящее время звездная семья находится под наблюдением врачей в Одессе.

«Мы в общем порядке. Но у Маши перелом носа и глазницы. Ею занимаются врачи. Спасибо за поддержку», — лаконично написала артистка.

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Что произошло с семьей Оли Поляковой

ДТП произошло вечером 19 августа по дороге в Одессу. Автомобиль, в котором находились Оля Полякова и ее дочь Маша, после столкновения с другой легковушкой оказался в кювете.

Сначала певица сообщала о травме носа дочери, а после обследования стало известно о переломе носа и глазницы. Полякова также показывала поврежденные автомобили и пыталась установить обстоятельства аварии. По ее предварительной версии, другая машина могла совершать разворот на дороге, после чего произошло столкновение.

Окончательных выводов по поводу причин ДТП пока нет. Кто именно находился за рулем второго автомобиля и из-за чего произошла авария, должны установить правоохранители.

А пока редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских звездах, которые попадали в ДТП — кто, кроме Оли Поляковой, тоже имел проблемы на дороге и чем это оборачивалось.

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