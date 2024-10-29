Дочь Оли Поляковой после отчисления из университета в США рассекретила, когда поедет на учебу

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой рассекретила, когда поедет на учебу в США.

Маша Полякова уже должна была учиться в престижном университете в Беркли. Впрочем, случился казус, из-за которого девушку отчислили. Произошло это потому, что 19-летняя дочь исполнительницы вовремя не приехала на учебу. Однако история все же закончилась хеппи-эндом. Маше удалось восстановиться, уже в январе она отправится на учебу в Бостон.

"Я через два месяца поеду. 12 января уже еду, поэтому все нормально! Я еду уже на учебу в Бостон", — делится Полякова-младшая в программе "ЖВЛ представляет".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Сейчас же дочь исполнительницы активно занимается творчеством и готовится выпустить музыкальный альбом. Кроме того, девушка уже предвкушает новые приключения в США. Как говорит Маша, в Америке ее ждет подруга, с которой она училась еще в Англии и которая побудила ее к поступлению в университет в Беркли.

"Вообще, у меня там есть подружка, с которой я училась вместе в Англии. Она вообще меня подбила поступить туда. Говорит: "Слушай, я подала документы в Беркли. Меня приняли. А мы с тобой на одном уровне. Можешь податься". А я такая: "Ну, хорошо... Может, возьмут — будет классно, не возьмут — ну, окей". Меня взяли", — добавила Маша.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой впервые выступила на большой сцене. Маша разогревала публику перед концертом звездной мамы в киевском "Дворце спорта".

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