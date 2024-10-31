Дочь Оли Поляковой после почти года отношений впервые показала своего 23-летнего возлюбленного

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой впервые показала своего бойфренда, с которым восемь месяцев находится в отношениях.

Ранее исполнительница и блогерша Маша Полякова призналась, что больше не одинока. Девушка почти не делилась подробностями о новых отношениях. Однако артистка все же приоткрыла завесу личной жизни. Маша призналась, что ее возлюбленного зовут Никита. Бойфренд на четыре года старше блогерши и ему сейчас 23.

Также Маша Полякова раскрыла историю их знакомства. Оказалось, что их свела общая знакомая. Когда блогерша только переехала жить в квартиру бабушки, то ей написала ее бывшая одноклассница, которая предложила встретиться. Во время их посиделок знакомая Маши пригласила еще и своего друга Никиту.

Маша Полякова с бойфрендом Никитой / Фото: скриншот с видео

"Была у меня девочка в школе, которая потом ушла. Я переехала в бабушкину квартиру. Я записывала сторис по району, а она пишет, а что ты здесь делаешь, а я здесь живу. Она живет в следующем доме и предложила встретиться. Мы встретились у меня дома. Она говорит: "Слушай, в этом же доме живет мой друг. Давай я его позову?". Я согласилась. А этой девочке он очень нравился. А я на тот момент вообще встречалась с другим парнем", — рассказала певица в интервью Славе Демину.

Наконец, Маша Полякова спустя какое-то время начала общаться с Никитой. Парень пригласил блогершу на вечеринку, после чего начал ухаживать. Как призналась блогерша, так и началась их романтическая история: "Через три месяца он позвонил, сказал, что будет вечеринка, и пригласил. Я приехала. И потом он начал ухаживать и все".

Напомним, ранее Маша Полякова откровенно рассказала о своем первом интимном опыте. Также блогерша призналась, как отомстила бывшему бойфренду за то, что он ее обидел.

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