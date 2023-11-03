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Дочь Оли Поляковой поступила в американский вуз после нескольких месяцев обучения в Киеве

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Дочь Оли Поляковой поступила в американский вуз после нескольких месяцев обучения в Киеве

Оля Полякова с дочерью Марией

Мария объяснила, почему бросила учебу в Лондоне.

Дочь певицы Оли Поляковой 18-летняя Мария сообщила, что поступила в американский вуз.

Маша несколько месяцев назад вернулась из Лондона, где училась почти год, в Украину. В Киеве девушка поступила в музыкальную академию имени Чайковского. Теперь же, сообщила Маша Полякова, она стала студенткой американского вуза:

"Я отчислилась из английского вуза, поскольку поступила в американский вуз Berklee College of Music на зимний курс. Нам с однокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе. У нас большие знания были. Она поступила туда, ей пришло подтверждение. И она такая: "Ну давай, ну поступи". И я тоже подала документы и, по итогу, поступила. Еще и с очень хорошей скидкой", – призналась дочь Поляковой в проекте "ранок у великому місті".

Оля Полякова с дочерью Марией / © instagram.com/mashapolyakova
Оля Полякова с дочерью Марией / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что ранее Маша Полякова ошеломила, что после года отношений разошлась со своим бойфрендом Артуром. Девушка шокировала, как парень ее использовал. Дочь Поляковой призналась, что Артуру она на самом деле не нравилась, а он преследовал корыстные цели, встречаясь с ней.

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Дата публикации
Просмотры
2266
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