Дочь Оли Поляковой примерила дерзкий образ с корсетом: муж-иностранец смешно отреагировал

Маша Полякова

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — блогерша Маша — снялась в дерзком образе с кружевным корсетом, который подчеркнул ее бюст и талию.

В частности, девушка решила поэкспериментировать. 21-летней Маше в этом помогла визажистка. Блогерше нанесли профессиональный яркий макияж с акцентом на глаза. Маша Полякова сделала на свои длинные волосы укладку с локонами и распустила их.

Кроме того, девушка выбрала не менее дерзкий избрал. Она надела кружевной корсет, подчеркнувший ее талию и бюст, и прозрачные перчатки. Образ Маша дополнила массивным серебристым кольцом и серьгами.

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Маша Полякова

«Как вам мое перевоплощение? На сколько бы оценили от 1 до 10?» — поинтересовалась у подписчиков Маша.

На перевоплощение блогерши уже отреагировал ее муж-иностранец Эден Пассарелли. Избраннику Маше очень понравился ее образ. Впрочем, он не сдержался, чтобы не пошутить: «Я бы бросил свою жену ради тебя, красавица».

Маша Полякова

Напомним, недавно Маша Полякова наслаждалась отдыхом за границей. Однако отпуск не прошел без неприятных инцидентов. Блогерша загремела в больницу.

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