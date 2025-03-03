Дочь Оли Поляковой рассекретила, как бойфренд поздравил ее в США с 20-летием и что подарил

Дочь украинской певицы Оли Поляковой показала, как бойфренд поздравил ее с днем рождения.

Блогерше Маше Поляковой 2 марта исполнилось 20 лет. Свой день рождения девушка встретила в США, где находится на учебе в университете Беркли. Расстояние не помешало любимому блогерши, который живет в Украине, поздравить ее с юбилеем.

Маша Полякова рассекретила, что Никита устроил для нее приятный сюрприз. Парень заказал роскошный букет цветов. Более того, он учел даже предпочтения Маши. В частности, флористы добавили в композицию любимые цветы Маши – ранункулюсы. Как говорит Полякова-младшая, найти такие красивые букеты в США – еще тот вызов.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Какая красота! Вот такой мне прислали букетик! Для Америки это очень красиво! Я в восторге. Здесь ранункулюсы! Мои любимые цветы!" – поделилась Маша.

Отметим, Оля Полякова уже тоже поздравляла старшую дочь с днем рождения. Артистка показывала, как Маша с годами изменилась, а также адресовала ей теплые слова с пожеланиями.

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