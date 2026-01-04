Дочь Оли Поляковой свозила мужа-американца в Карпаты и показала, как они там развлекаются

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой отвезла мужа-американца на отдых в Карпаты.

Маша Полякова продолжает показывать возлюбленному Эдену Пассарелли Украину. После посещения Киева они отправились на запад. Семейство выбрало отдых в Карпатах. Они отправились наслаждаться отпуском в Буковеле. Кстати, компанию Маше и ее мужу также составила звездная мама Оля Полякова и младшая сестра Алиса.

Они вместе заселились в одном из коттеджных домиков. Однако дома семейство особо не засиживалось. Они довольно активно отдыхают в горах и, конечно же, не обходится без катания на лыжах. Кстати, Эден Пассарелли как настоящий джентльмен помогал девушкам и самостоятельно нес их принадлежности.

А тем временем Оля Полякова очень сильно восхищается зятем. Артистка говорит, что ее дочь выбрала себе замечательного мужа. Однако певица отметила, что Маша брала с нее пример. По словам исполнительницы, у нее тоже замечательный муж.

Напомним, Маша Полякова встречала Новый год в Украине. Ее мама Оля Полякова в новогоднюю ночь устраивала зажигательные танцы с зятем.