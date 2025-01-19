Дочь Оли Поляковой уехала на учебу в США и пожаловалась на конфуз, который с ней случился в Бостоне

Дочь украинской певицы Оли Поляковой наконец-то поехала на учебу в США и находится в Бостоне.

Блогерша Маша Полякова в своем Instagram рассказала о новом этапе в жизни. 19-летняя девушка наконец-то уехала в США. Там дочь исполнительницы будет получать музыкальное образование в престижном университете Беркли. В настоящее время Маша находится в городе Бостон, где расположено ее учебное заведение.

Правда, в США с Поляковой-младшей уже произошел конфуз. Маша является активной пользовательницей соцсети TikTok. Однако сервис в США сейчас не работает. Блогерша обратилась к подписчикам и поинтересовались, возможно ли решить эту проблему.

"Айтишники, помогите, я в Бостоне, а TikTok – нет", — пожаловалась старшая дочь певицы.

Пост Маши Поляковой / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однако, вряд ли Маша в ближайшее время получит доступ к TikTok. Дело в том, что в США был введен закон, согласно которому на территории страны запретили пользоваться соответствующей китайской социальной сетью.

Напомним, недавно Оля Полякова отмечала день рождения. Исполнительнице исполнилось 46 лет. Редакция сайта ТСН.ua узнала интересные факты о дне рождения звезды, какими оригинальными сюрпризами ее удивлял муж, как она празднует особенный день и о каких подарках мечтает.

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