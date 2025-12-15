ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
800
Время на прочтение
1 мин

Дочь Оли Поляковой впервые везет мужа-иностранца в Украину и похвасталась его знаниями языка

Маша познакомит родителей со своим избранником лично.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Маша Полякова с мужем-иностранцем

Маша Полякова с мужем-иностранцем / © instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой впервые везет своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли в Украину.

С избранником блогерша Маша Полякова познакомилась в США. Там между ними быстро закрутился роман, который перерос в помолвку и непосредственно брак. Если же Маша знакома с родителями возлюбленного, то он с ее - лично нет, только через видеосвязь. Поэтому, на новогодние праздники дочь Оли Поляковой решила исправить эту ситуацию.

Маша везет мужа в Украину. Более того, оказывается, она уже и успела Эдена украинизировать. Полякова-младшая спрашивала мужа, рад ли он, что едет в Украину и познакомится с ее мамой и папой. На что возлюбленный Маши радостно отвечал "да".

Маша Полякова с мужем-иностранцем

Маша Полякова с мужем-иностранцем

Кстати, поездка супругов в Украину не обходится без казусов. Маша пожаловалась, что они не успели добраться на самолет в Варшаву, а на следующий надо ждать четыре часа. Блогерша надеется успеть на поезд, который уже будет везти их в Украину.

"Мы не успели на наш самолет в Варшаву. Теперь ждем где-то четыре часа на новый самолет. Будем пытаться успеть на поезд", - пожаловалась дочь певицы.

Напомним, Маша Полякова заключила брак с Эденом Пассарелли в середине июля. Редакция ТСН.ua писала об этом в итоговом материале, где мы собрали все звездные свадьбы 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
800
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie