Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк о ее состоянии: "Разбивает сердце видеть ее такой"

Анна впервые за длительное время ответила поклонникам звезды.

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – рассказала о состоянии своей мамы.

В Instagram-stories фанаты звезды сериала "Моя прекрасная няня" поинтересовались, лучше ли стало 50-летней артистке, которая уже больше двух лет борется с раком мозга. Девушка впервые за длительное время ответила поклонникам, отметив, что видеть родного человека в таком состоянии ей сложно.

"Смотря с чем сравнивать, держимся как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой", – написала Аня.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Заметим, недавно друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов рассказал, как артистка сейчас выглядит. Так, он поделился, что Заворотнюк сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Он добавил, что зеркало актрисе стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

Напомним, в середине сентября в 2019-м в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родные артистки некоторое время не комментировали ее состояние, только через месяц в специально созданном аккаунте подтвердили, что звезда действительно проходила курс лечения. В то же время, опровергли то, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В мае в 2020-м диагноз звезды – глиобластома, официально подтвердили.

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