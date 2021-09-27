Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о ее самочувствии

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о ее самочувствии

Также Анна рассказала, почему не публикует совместные фото с мамой.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, рассказала поклонникам о ее самочувствии.

Модель и блогер пообщалась с подписчиками в сторис своей странице в Instagram и ответила на их вопросы. Один из них был, как себя чувствует ее мама.

Анна уверяет, что с артисткой все хорошо. Девушка говорит, что Анастасия "настоящий боец".

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Также у девушки спросили, почему она не публикует совместные фото с мамой. По ее ответу понятно, что фотографии она не хочет показывать.

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"Совместные фото мы не будем публиковать! Зачем это делать?" — коротко ответила Анна.

Напомним, в середине сентября в 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родственники некоторое время не комментировали ее состояние, только через месяц в специально созданном аккаунте подтвердили, что звезда действительно проходила курс лечения. В то же время опровергли то, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, недавно Анастасия Приходько рассказала о болезни 6-месячного сына. Также артистка показала трогательное видео с Лукой.

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