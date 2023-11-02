Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о ее состоянии: "Болеет очень тяжело"

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – впервые за долгое время рассказала о ее состоянии здоровья.

В Instagram у девушки часто спрашивают о самочувствии мамы. Анна почти не отвечает на такие вопросы, однако в этот раз сделала исключение. Дочь Заворотнюк призналась, ее маме не стало лучше, она до сих пор тяжело болеет.

Анастасия Заворотнюк с дочерью / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна также призналась, что с тех пор, как у актрисы диагностировали онкозаболевание, ей до сих пор тяжело об этом говорить не только в Сети, но даже с близким кругом окружения.

"Болеет очень тяжело. Мне сложно даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в грудь", — призналась Анна.

Пост дочери Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, с середины августа 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться в информационном пространстве. Фанаты заподозрили, что что-то произошло, однако родные актрисы не давали комментариев. В СМИ начали сплетничать, что артистка тяжело больна и даже находится в реанимации. Только в октябре 2019 родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно проходит курс лечения. Уже в мае 2020 стало известно, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в свое время незаконно ездила в аннексированный Крым, за что попала в базу "Миротворца". Дочь актрисы Анна о войне, которую в Украине развязала Россия, ничего не говорит. Правда, несколько раз девушка писала, что хочет, чтобы скорее наступил мир.

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