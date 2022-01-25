Дочь онкобольной Заворотнюк ответила на слухи о том, что ее мама потеряла речь

Дочь онкобольной Заворотнюк ответила на слухи о том, что ее мама потеряла речь

Девушка пообщалась с поклонниками.

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – решила ответить на вопросы своих подписчиков.

В Instagram-stories у нее часто спрашивают о ее маме. В частности, у нее поинтересовались, правда ли то, что актриса потеряла речь.

К слову, в последнее время журналисты активно писали о том, что Анастасия упустила возможность разговаривать.

Впрочем, Анна заверила, что это неправда. Ее мама и дальше может разговаривать.

"Это очередной бред журналистов", — ответила на вопрос Анна.

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о ее состоянии / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Заметим, недавно друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит актриса. Он поделился, что Заворотнюк сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Он добавил, что зеркало актрисе стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

Напомним, в середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родные артистки некоторое время не комментировали ее состояние, только через месяц в специально созданном аккаунте подтвердили, что звезда действительно проходила курс лечения. В то же время, опровергли то, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В мае 2020-го диагноз звезды – глиобластома – официально подтвердили.

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