Дочь онкобольной Заворотнюк прокомментировала излишнее любопытство посторонних по поводу ее мамы

Анна призналась, что иногда хочет стать невидимой.

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, у которой после болезни мамы также начались проблемы со здоровьем, прокомментировала излишнее любопытство посторонних по поводу знаменитости.

На странице в Instagram девушка опубликовала пост, в котором призналась, что ей странно, когда многие вокруг знают о том, что происходит в ее жизни. Впрочем, больше Анну возмущают вопросы совершенно незнакомых людей. В частности, Заворотнюк вспомнила инцидент, который случился в больнице.

"На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины врачи в кабинете. В месте, где ты вообще не ждешь никаких личных вопросов, начинается."А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прямо плакала, когда узнала". Когда узнала, плакала я", — рассказала Анна.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь звезды добавила, что понимает, когда еще спрашивают друзья, отметив, что очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то тактично.

"Но когда совершенно незнакомые люди начинают спрашивать. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Иногда просто хочется стать невидимкой", — написала она.

Напомним, не так давно сообщалось, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось из-за обострения рака мозга. О диагнозе актрисы стало известно после рождения дочери, в 2019 году.

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