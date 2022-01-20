Дочь онкобольной Заворотнюк разозлилась из-за вопроса о состоянии здоровья мамы

Некоторые поклонники актрисы бывают слишком бестактными.

У дочери онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – Анны – часто спрашивают о состоянии здоровья ее мамы.

Хотя девушке и больно отвечать на вопросы, впрочем, обычно Аня рассказывает о том, как чувствует себя артистка.

Однако, иногда поклонники бывают слишком бестактными. В общем, дочь Заворотнюк разозлил вопрос, есть ли у ее мамы шанс выжить.

"Вот вроде бы человек зла не желает. Но мозгов не хватает не задавать такие вопросы, которые ранят. Волнуется очень, не то, что я", — ответила расстроенная дочь артистки.

Дочь онкобольной Заворотнюк разозлилась из-за вопроса о ее маме / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, в середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родные артистки некоторое время не комментировали ее состояние, только через месяц в специально созданном аккаунте подтвердили, что звезда действительно проходила курс лечения. В то же время, опровергли то, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В мае 2020-го диагноз звезды – глиобластома – официально подтвердили.

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