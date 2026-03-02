Дочь Оззи Осборона раскритиковали за внешний вид: Келли эмоционально ответила хейтерам

Келли Осборн / © Associated Press

Реклама

Дочь известного певца Оззи Осборна, телеведущая и дизайнер Келли Осборн публично обратилась к недоброжелателям, которые в последнее время атакуют ее в соцсетях. Звезда призналась: сейчас она проходит самый сложный этап в своей жизни — и не намерена молча терпеть жестокость.

В последние дни Келли столкнулась с волной бодишейминга и откровенно циничных замечаний в соцсетях. Пользователи обсуждали ее похудение и изменения во внешности, называя ее «слишком худой» и «хрупкой».

Один из комментариев оказался особенно жестоким — в нем не только унизительно высказались о ее виде, но и цинично предположили, что она «выглядит так, будто скоро пойдет к отцу», имея в виду смерть Оззи Осборна.

Реклама

Именно такие слова, по признанию телеведущей, стали последней каплей и заставили ее публично ответить на эту волну ненависти.

Келли и Шэрон Осборн / © Associated Press

Всего за несколько часов до эмоционального ответа в Сети Келли появилась на сцене церемонии BRIT Awards в Манчестере вместе с мамой Шэрон Осборн, чтобы получить награду за жизненные достижения от имени своего покойного отца.

Вскоре после мероприятия телеведущая опубликовала серию историй в Instagram, где резко отреагировала на волну негатива. По ее словам, есть особая жестокость в том, чтобы «добивать» человека, который и так переживает боль. Она подчеркнула, что не позволит обесценивать свои чувства и превращать личные трудности в предмет сплетен.

«Я прохожу через самое трудное время в своей жизни, и не собираюсь позволять унижать себя», — эмоционально заявила Келли.

Реклама

Келли Осборн / © Associated Press

Ранее ей уже пришлось реагировать на бодишейминг. После изменений во внешности звезда получила оскорбительные комментарии относительно своего веса. Она публично осудила такое поведение, подчеркнув, что никто не заслуживает подобного унижения.

Келли Осборн / © Associated Press

Осборн признается: несмотря на боль и критику, она старается держаться. И хотя переживает глубокую потерю, просит лишь об одном — элементарной человечности.

Напомним, Lida Lee ответила на критику фигуры. Артистка раскрыла причину, почему набрала лишние кило.