Дочь Падалко кулинарит, а Кошевого – поет: чем занимаются дети украинских звезд

Предлагаем узнать, какие хобби у звездных наследников.

Украинские знаменитости примером своих семей доказывают, что их наследники не менее талантливы.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, какие хобби и увлечения у звездных детей. Так, кто-то нашел себя в вокале, кто-то в моделинге, а кто-то – в кулинарии.

Дочь Марички Падалко

instagram.com/marichkapadalko

Ведущая ТСН Маричка Падалко считает, что совместное приготовление пищи с детьми – отличный способ провести время вместе. Впрочем, больше всего нравится готовить младшей дочери Кате. Первое блюдо, которое приготовила сама девочка – брауни. А в выходные Катя любит делать вафли.

Сын Маши Ефросининой

Маша Ефросинина с сыном / instagram.com/mashaefrosinina

Готовить также любит сын ведущей и блогерши Маши Ефросининой. Впрочем, 7-летний Саша, несмотря на новое увлечение, все же не покидает надежды стать полисменом.

Дочь Оли Горбачевой и Юрия Никитина

Ольга Горбачева с дочерью / instagram.com/gorbachovaolga

Старшая дочь певицы Ольги Горбачевой и продюсера Юрия Никитина – Полина – унаследовала хороший голос. В частности, свой талант она уже продемонстрировала со звездной матерью на ее сольном концерте. Также 16-летняя девочка пишет песни.

Дочь Юрия Ткача

instagram.com/yuriy_tkach

Дочь комика и актера Студии "Квартал 95" Юрия Ткача – 7-летняя Лиза – унаследовала от отца чувство юмора. Девочка даже пришла на шоу "Рассмеши комика".

Сын Ирины Билык

instagram.com/tabrizakhmadov

Младший сын Ирины Билык от российского фотографа азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова, несмотря на детский возраст, уже зарабатывает деньги. В частности, 6-летний Табриз работает моделью и получает гонорары за съемки в рекламе.

Дочь Оли Поляковой

Оля Полякова с дочерью Марией / instagram.com/mashapolyakova

А вот старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша идет по стопам своей звездной мамочки. Девушка основала рок-группу "ШВЫ" и уже отыграла первые концерты. После школы Мария планирует поступать в музыкальный колледж Беркли в Бостоне.

Сын Тины Кароль

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tinakarol_fantina

13-летний сын артистки Тины Кароль Вениамин, который живет и учится в Лондоне, недавно начал заниматься дзюдо.

Сын Тины Кароль / "Светская жизнь"

Дочь Елены Кравец

instagram.com/lennykravets

19-летняя дочь звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец тоже нашла себя в творчестве. Девушка, которая с 15 лет живет отдельно от родителей, занимается хип-хопом.

Дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка

instagram.com/olgasumska

Дочь звездных супругов актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна продолжает актерскую династию семьи. Сейчас 19-летняя девочка учится в университете имени Карпенко-Карого на факультете актерского искусства.

Сын Влада Ямы

Влад Яма с сыном / instagram.com/vladyama_official

Сын хореографа и главного судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы начал заниматься танцами. Впрочем, вместо бальных 6-летний Леон выбрал брейкданс. Яма признался, что боялся отпускать мальчика заниматься уличными танцами, потому что хотел, чтобы он попробовал бальные. Впрочем, он уже изменил свое мнение, поскольку считает, что Леон должен воплощать собственные желания.

Дочь Евгения Кошевого

instagram.com/evgenii.koshevoi

У художественного руководителя "Вечернего Квартала" и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого также растет талантливая дочь. Так, 14-летняя Варвара занимается в школе вокала.

Заметим, Варвара дважды участвовала в проекте "Голос.Діти". Так, впервые она попробовала свои силы в третьем сезоне, когда ей было 8 лет. Тогда маленькая вокалистка дошла до этапа "бои". В 2019 году Варвара вернулась на "Голос.Діти-5" и дошла до суперфинала.

Читайте также: