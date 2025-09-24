Дочь Павла Зиброва ошеломила похудением на 20 кг за лето и раскрыла, как ей это удалось

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Дочь украинского певца Павла Зиброва - Диана - ошеломила похудением на 20 килограмм всего за три месяца.

Девушка говорит, что была в разных формах, но при этом всегда нравилась себе. Однако летом Диана начала процесс похудения. Сначала вес становился меньше из-за стресса. Но в конце концов дочь исполнителя применила здоровый подход к похудению. Девушка контролировала питание, ела большое количество зелени, белка и полезных жиров, а также больше двигалась - плавание и быстрая ходьба.

У Дианы есть еще некоторые секреты. Как призналась девушка изданию ТаблоID, она делала массажи сухой щеткой, принимала контрастный душ и ежедневно увлажняла тело. После такого похудения результат держится и килограммы не возвращаются.

Реклама

Павел Зибров с дочерью Дианой / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Я была в разных формах и всегда любила себя. Главное - это здоровье и ваше самочувствие. За это лето похудела на 20 кг: сначала из-за стресса, а потом - осознанно, благодаря питанию и движению. Сейчас моя формула: тарелка с большим количеством зелени + белки + здоровые жиры (углеводов ем немного); отличать голод от жажды; плавание, быстрая ходьба; массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера; ежедневное увлажнение тела. Теперь результат держу и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", - призналась Диана.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук похудела на восемь килограммов. Артистка уже похвасталась фигурой в нижнем белье и раскрыла, как ей удалось избавиться от лишнего веса.