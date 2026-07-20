Дочь Павла Зиброва порвала с женихом после почти 10 лет отношений: певец удивил причиной

Диана Зиброва с бывшим женихом / © facebook.com/shansovik

Реклама

Дочь украинского певца Павла Зиброва — Диана — разошлась с женихом, бизнесменом Андреем Ищенко.

Об этом рассказал сам исполнитель на проекте «Наодинці з Гламуром». Артист подтвердил, что в личной жизни Дианы действительно произошли кардинальные перемены. Сейчас она не в отношениях и полностью свободна. Павел Зибров считает, что это пошло Диане на пользу. По его словам, дочь изменилась в лучшую сторону.

«Он растворился и улетел куда-то. Ну, где-то он пропал. Его нет. Диана у нас свободная, молодая, красивая, на 25 килограмм похудела, а кавалер, видимо, тормозил с этим, что она была полная. Кавалер исчез, и она стала просто моделью», — поделился артист с Анной Севастьяновой.

Реклама

Диана Зиброва с бывшим женихом / © facebook.com/shansovik

Павел Зибров также озвучил причины разрыва. Певец говорит, что Андрей Ищенко выдвинул Диане такие условия, которые были для нее неприемлемы и на которые она не могла согласиться. Так что дочь исполнителя решила поставить точку в этих отношениях. Что именно за условия, артист не раскрывает, но одна из них — смена фамилии.

«Она переживала, что с кавалером пришлось разбежаться. Там были определенные требования от кавалера, неприемлемые для нее. Она сказала, что не может принять условия, которые он ставит. Такое простить нельзя. Я не буду рассказывать, какие требования, но это достаточно серьезно. К примеру, фамилию надо поменять. Пережили и пошли дальше», — объяснил артист.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Отметим, Диана Зиброва начала встречаться с Андреем Ищенко, когда ей было 19 лет. Сначала между ними была дружба, которая переросла в отношения. Известно, что парочка в 2021 году заручилась, однако со свадьбой не торопилась. А это же Павел Зибров объявил, что они уже не вместе. Когда именно Диана и Андрей разорвали отношения, точно неизвестно.

Об изменениях в личной жизни дочери Павел Зибров рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром», что выходит на YouTube-канале «ТСН Гламур». В скором времени состоится премьера нового выпуска. Следите за новостями и не пропускайте горячие эксклюзивные признания звезд шоу-бизнеса.

Реклама

Напомним, за последнее время дочь Павла Зиброва кардинально похудела. Диана избавилась от более чем 20 кг и на фото до и после показывала, как изменилась.

Новости партнеров