Дочь Павла Зиброва рассказала о работе на отца и рассекретила размер своей зарплаты

Дочь народного артиста Украины Павла Зиброва рассказала о работе на отца и призналась, какую зарплату он ей выплачивает.

Уже четыре года Диана работает вместе со звездным отцом. Девушка занимается разными сферами деятельности. В частности, дочь артиста является его пиарщицей, SMM-менеджером, отвечает за съемку клипов, монтирует видео, планирует встречи и прочее. Как говорит Диана в интервью Oboz.ua, им удобно вместе работать и они понимают друг друга. А присоединилась дочь Павла Зиброва к команде звездного отца после окончания магистратуры в вузе. Тогда как раз началась пандемия коронавируса, и найти работу было не так легко, поэтому артист предложил Диане занять место менеджера, который только что уволился.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"В его команде я уже четыре года. После окончания вуза мечтала работать на одном из телеканалов журналисткой. Магистратуру заканчивала именно по специализации "Международная журналистика". Но начался ковид, впоследствии произошло сокращение в штатах телеканалов, в частности, многие мои друзья в тот время потеряли работу. И тут у меня началась паника: что делать? И именно тогда Павел Николаевич предложил мне присоединиться к его команде", – поделилась Диана.

Конечно, Павел Зибров выплачивает дочери зарплату. По словам Дианы, ежемесячно выходит разная сумма. Есть ставка и процент. В частности, прибавку к зарплате девушка получает с рекламных интеграций, дополнительных проектов, за режиссерскую работу и подготовку видео. Диана не стала раскрывать точную сумму, которую зарабатывает ежемесячно. Однако девушка признается, что это больше 50 тысяч гривен.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Папа повышал ее (зарплату – прим. ред.), пожалуй, уже раза три. Но, честно говоря, я не могу сказать, что у меня ежемесячно получается одна и та же сумма. Есть определенная ставка, а уже дальше добавляется другое. Нарабатываю себе рекламные интеграции – оттуда беру процент. Если какие-то дополнительные проекты – тоже. Снимаю для папы видео – режиссерская работа тоже отдельно оплачивается. Набрасываю эти суммы в расчетах. Папа никогда не спорит. Мы умеем разделять: здесь родственные отношения, а это уже рабочие", - рассекретила Диана.

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